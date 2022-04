Si l’Elysée m’était conté (2): Madame est coincée

L’adresse dégage un parfum de respectabilité. Elle abrite le 26e président de la République française et son épouse. Elle fait fantasmer. Elle bénéficie de toutes les attentions, des meilleurs égards. Le Président y prend ses quartiers. Son épouse, elle, doit y trouver ses marques. Pas toujours facile quand on est « Première dame ». En règle générale, peu importe l’époque, toutes déplorent les restrictions de libertés qui accompagnent l’entrée au Palais. On est dans le saint des saints, mais que de contraintes, notamment justifiées par les besoins de sécurité !