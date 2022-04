La soeur de Johnny Depp raconte sa vie avec Amber Heard: «Elle le traitait de vieux gros»

Des accès de «colère» qui culminaient par des violences physiques et sexuelles: les avocats d’Amber Heard ont décrit l’enfer qu’aurait vécu la jeune actrice, victime de son mari Johnny Depp transformé selon eux en «monstre» par la drogue et l’alcool.

On vous en parlait hier: le procès opposant Johnny Depp et Amber Heard a débuté en Virginie. L'acteur a été dépeint comme un "monstre" par les avocats de son ex-femme.

Amber Heard «aimait le côté de Johnny que l’on voit dans les films, charismatique, charmant, généreux, c’est l’homme dont elle est tombée amoureuse», a affirmé devant les jurés son avocate Elaine Bredehoft.

Johnny Depp dépeint comme « un monstre »

«Mais malheureusement, le monstre (...) apparaissait quand il buvait ou prenait de la drogue», a-t-elle ajouté, en évoquant des cocktails d’alcool, de médicaments, de cocaïne, d’ecstasy et de champignons hallucinogènes.

Johnny Depp avait en lui «une énorme colère» qui le transformait en «démon» qui «agressait verbalement, psychologiquement, physiquement et sexuellement» Amber Heard, a expliqué Me Bredehoft.

Elle a raconté plusieurs scènes de violences, notamment en mars 2015 en Australie où Johnny Depp tournait le cinquième épisode de «Pirates des Caraïbes».

« Amber avait toujours un kit de maquillage avec elle pour dissimuler les hématomes »

L’actrice ne se séparait jamais d’un kit de maquillage pour dissimuler les hématomes sur son visage, a dit l’avocate, qui compte montrer au jury des «photos choquantes» de sévices.

L'avocat de l'actrice a également taclé Johnny Depp sur sa carrière: « La réputation de Johnny Depp est ruinée, sa carrière est en chute libre. Mais c'est à cause des problèmes qu'il a créés. Ce n'est pas la faute d'Amber. C'est à cause des choix qu'il a faits. »

Dans une tribune publiée dans le Washington Post, l’actrice âgée de 35 ans ne citait pas nommément Johnny Depp, 58 ans, qu’elle avait épousé en 2015. Mais elle évoquait les accusations de violences conjugales qu’elle avait portées contre son mari en 2016.

L’actrice avait renoncé à ses accusations dans le cadre de leur divorce, conclu avec fracas et un chèque de 7 millions de dollars en 2017.

Après la publication de cette tribune, l’ancien policier infiltré de «21 Jump Street», qui nie avoir jamais frappé son épouse, avait porté plainte en diffamation, réclamant 50 millions de dollars de dommages et intérêts.

La comédienne avait à son tour déposé une plainte en diffamation, demandant 100 millions de dollars.

L’avocat de Johnny Depp, Benjamin Chew, a lui dénoncé des «mots dévastateurs quand ils sont faux et prononcés publiquement».

«Amber Heard a changé à jamais la vie et la réputation de M. Depp, et vous l’entendrez raconter le terrible impact que cela a eu sur sa vie», a-t-il dit aux jurés.

Selon Benjamin Chew, Amber Heard avait accusé son mari de violences en 2016 pour se venger de lui après sa décision de divorcer.

Et deux ans plus tard, «dans le sillage du mouvement MeToo» dénonçant les violences sexuelles et «juste avant la sortie du film Aquaman» dans lequel elle jouait, Amber Heard «a choisi de rappeler au monde ces allégations venimeuses dans un journal reconnu mondialement», a-t-il assuré.

La soeur de Johnny Depp témoigne

La soeur de Johnny Depp, Christi Dembrowski, a décrit à la barre une relation maritale toxique avec une jeune femme «toujours dans la confrontation», qui «exagérait beaucoup» les problèmes d’alcool et de drogues de son mari et qui le traitait de «vieux gros».

«Dior, c’est la classe et le style, et tu n’as pas de style», aurait-elle lancé lors de discussions sur un contrat publicitaire avec le parfumeur français, selon le témoin.

La soeur de Johnny Depp a raconté leur enfance sous la responsabilité d'une mère « souvent en colère »: Betty Sue Palmer battait régulièrement ses enfants. Johnny a toujours essayé de maintenir la paix, selon Christi. En vieillissant, nous avons décidé, lui et moi, que nous ne répéterions jamais ce que nous avons vécu dans notre enfance.

Elle a raconté l'attention que Johnny portait à ses enfants lorsqu'ils étaient petits et comment son humeur a changé lorsqu'il a emménagé avec Amber. « Il semblait plus triste » et ils se « disputaient souvent ». Elle réservait souvent une chambre d'hôtel supplémentaire pour son frère, lorsqu'il voyageait avec sa femme. « Lorsque nous étions enfants et qu'il y avait des disputes, notre première réaction était de nous cacher, de nous éloigner de la situation. J'ai reconnu un schéma, le schéma de son enfance, je voulais m'assurer qu'il y avait un endroit où il pouvait s'éloigner. »

Pourquoi Johnny a porté plainte dans l’Etat de Virginie

L’acteur a déposé sa plainte dans l’Etat de Virginie, où le Washington Post est imprimé et où le cadre légal est plus favorable aux plaintes en diffamation qu’en Californie, où les deux acteurs résident.

Les deux anciens époux assistent au procès, diffusé en direct à la télévision et qui devrait durer plusieurs semaines. La liste des témoins est digne des grands films hollywoodiens: le milliardaire Elon Musk, compagnon de l’actrice après son divorce, les acteurs James Franco et Paul Bettany, et la comédienne Ellen Barkin.

En 2020 Johnny Depp avait déjà perdu un procès en diffamation à Londres, contre la société éditrice du quotidien The Sun après un article le présentant comme un mari violent.

Amber Heard avait alors affirmé avoir été victime d’une douzaine d’agressions commises par son époux. Il avait admis consommer trop de drogues et d’alcool, mais affirmé n’avoir jamais levé la main sur une femme.