Millie Bobby Brown dénonce le traitement «répugnant» et sexualisant des médias depuis sa majorité

Dans le podcast « Guilty Feminist », Millie Bobby Brown est revenue sur la façon dont elle est désormais sexualisée depuis qu’elle a passé la majorité. Pour elle, il y a eu une véritable transformation une fois son anniversaire arrivé. « Je vois une différence dans la manière dont les gens se comportent, et une différence dans la manière dont la presse et les réseaux sociaux réagissent depuis que je suis majeure. Deux semaines avant d’avoir 18 ans, j’ai remarqué que je commençais à être plus sexualisée qu’auparavant », déclare-t-elle dans le podcast .

« C’est répugnant et c’est réel »

« Toutes les jeunes filles sont sexualisées (…) Je crois que ça ne changera rien, mais c’est répugnant et c’est réel. C’est un très bon exemple de ce qui se passe dans le monde et de la manière dont toutes les jeunes filles sont sexualisées. Je suis victime de cela en ce moment, et je l’ai toujours été » ajoute-t-elle.

Elle revient également sur la difficulté de grandir avec la pression de la sphère publique : « N’importe quel ado de 18 ans essaye de devenir adulte, d’avoir des relations amoureuses, amicales, d’être aimé et de s’intégrer. Ce n’est pas évident et il faut le faire tout en trouvant qui vous êtes. La seule différence, évidemment, est que je vis dans la sphère publique et cela peut donc être écrasant ». La jeune femme s’était déjà exprimée sur la pression et le harcèlement qu’elle a subi en ligne.