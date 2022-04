«Un rêve fou»: Lukas Dhont réagit à sa sélection au Festival de Cannes Le jeune cinéaste belge est en compétition pour décrocher sa première Palme d’Or.

Publié le 14/04/2022

Ce jeudi en milieu de journée ont été dévoilés les 18 films sélectionnés pour la Palme d’Or du Festival de Cannes 2022. Parmi les longs-métrages en compétition, on retrouve deux réalisations belges : « Tori et Lokita », de Luc et Jean-Pierre Dardenne, et « Close », du jeune cinéaste Lukas Dhont. Pour ce dernier, qui concourt pour sa première Palme d’Or, être en lice pour la prestigieuse récompense est « un incroyable rêve fou devenu réalité ».C’est « quelque chose dont le jeune Lukas, qui avait reçu une petite caméra vidéo pour ses 12 ans, n’aurait jamais osé rêver », a confié le cinéaste à Belga, se disant « tellement fier » de toute l’équipe et du casting du film. « Le cœur chaud et vulnérable, j’ai hâte de partager ce film avec le monde lors de l’un des festivals les plus importants au monde », s’est-il encore réjoui.

« Être sélectionné en compétition officielle au Festival de Cannes avec votre deuxième film est un scénario de rêve irréel. Lukas Dhont est sans aucun doute un talent exceptionnel », a pour sa part déclaré Koen Van Bockstal, directeur du Fonds audiovisuel de Flandre (VAF), qui a soutenu financièrement le projet. « C’est une excellente nouvelle pour le cinéma flamand. ‘Girl’ (le premier film de Lukas Dhont, ndlr) avait attiré plus de 300.000 spectateurs dans les salles belges et plus de 33 territoires en ont acheté les droits. Nous croisons les doigts pour que ‘Close’ rencontre le même succès, tant sur le plan artistique qu’en termes d’audience », a-t-il déclaré auprès de Belga.