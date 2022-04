Voici qui, du couple français ou des frères belges, a remporté «Pékin Express»

Les frères belges Lucas et Nicolas avaient toutes leurs chances de gagner « Pékin Express ». Ils étaient, en prime, les favoris des téléspectateurs.

Les frères belges Lucas et Nicolas ont remporté la finale de « Pékin Express », diffusée ce jeudi soir sur Club RTL. Ils affrontaient Jérémy et Fanny, un couple de Français.

Lucas et Nicolas étaient les favoris des internautes depuis le début de la saison et ils ont réalisé un parcours quasi sans faute. Ils terminent l'émission avec une cagnotte de 100.000 euros. Avec cette jolie somme remportée, Lucas a compte offrir le mariage de ses rêves à sa fiancée tandis que Nicolas a prévu de gâter sa femme et ses enfants.