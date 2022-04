Maud de «Koh-Lanta» se prépare à grimper l’Everest (vidéo)

Maud est sur le départ, la grande gagnante belge de la 20e saison de « Koh-Lanta : La guerre des chefs » part réaliser son rêve d’aller faire le sommet du Mont Everest. Maud Bamps partira donc ce samedi 16 avril pour le Népal pour se rendre sur le plus haut sommet du monde.

Deux ans après avoir remporté le difficile jeu d’aventure de TF1, Maud Bamps compte donc gravir l’Everest mais aussi collecter de l’argent pour le CAP 48. Pour réaliser son rêve d’alpinisme, ses enfants avaient pris la décision en 2019 de l’inscrire à l’émission et peut-être remporter la somme promise aux vainqueurs : 100.000 euros. Ce fut chose faite. « C’est le plus beau cadeau qu’ils pouvaient me faire. Lors de mon aventure dans les îles Fidji, j’avais promis à mes compagnons de jeu sur le camp que si je gagnais Koh Lanta, je m’offrais l’Everest. Je tiens donc ma parole et je planterai un drapeau avec leurs noms le plus haut possible », explique-t-elle dans une vidéo sur Instagram.