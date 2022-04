Exceptionnellement, «Coda» l’adaptation américaine de «La Famille Bélier» sera en salles en France pendant 48h

Dans « Coda » les personnages sont campés par Emilia Jones dans le rôle de Paula Bélier, joué en France par Louane Emera. Les parents, joués dans « La Famille Bélier » par Karin Viard et François Damiens sont cette fois joués par Marlee Matlin et Troy Kotsur. Les projections auront lieu dans des cinémas Pathé, CGR, Kinepolis ou bien encore Grand Écran rapporte Le Parisien.

Pendant 48 heures en France les 23 et 24 avril, il sera possible de voir le film primé aux Oscars « Coda ». Le film américain adapté de « La Famille Bélier » sera donc disponible dans plus de 120 salles à travers la France. Des projections exceptionnelles pour « honorer cette coproduction franco-américaine ».

Des conditions pour ce cas exceptionnel

Le Centre national du cinéma (CNC) assure que c’est bien un cas exceptionnel possible suite à un nouveau décret. Pour que ce partenariat soit possible, Pathé pouvait choisir entre deux options : « un nombre de séances n’excédant pas 30 et sans limitation de durée » ou bien « un nombre de séances n’excédant pas 500 et une durée n’excédant pas deux jours d’une même semaine cinématographique ».

Le CNC explique au Parisien : « Il y aura une à quatre séances par cinéma. C’est symbolique. Mais ça permet d’honorer cette coproduction franco-américaine, qui n’a pas vocation à être projetée par la suite ». Mais que ceux qui ne peuvent pas aller au cinéma le week-end prochain soient rassurés, le film est déjà disponible sur le service de streaming Apple TV+.

Premier film dans son genre

Troy Kotsur est ainsi devenu le mois dernier, le premier comédien sourd à remporter la récompense du meilleur acteur dans un second rôle. Dans la version française, Éric Lartigau le réalisateur avait décidé malgré tout de ne pas prendre d’acteurs sourds pour les rôles des parents. Le film a également été montré à la Maison Blanche. L’acteur avait tenu à remercier la réalisatrice Sian Heder pendant les Oscars pour avoir réussi à « faire communiquer les sourds et les entendants ».