En Argentine, une femme survit à une terrible chute sous un train après s’être évanouie (vidéo)

Sur le quai de la gare de l’Indépendance à Buenos Aires, en Argentine, des navetteurs ont assisté à une scène glaçante. Sur les images de vidéosurveillance de la société de transports argentins, on peut voir des personnes attendre leur train, quand tout à coup une jeune femme se met à tituber. Et juste au moment où un train arrive en gare, celle-ci tombe et glisse la tête en avant entre le véhicule et le quai, rapporte RTL.

Terrifiés, les navetteurs n’ont pas le temps de réagir puisque la scène se déroule en quelques secondes. Mais la jeune femme prénommée Candela a heureusement miraculeusement survécu à sa chute, provoquée par un malaise. Les personnes présentes sur place lui ont rapidement porté secours en la remontant sur le quai et en prenant soin d’elle jusqu’à l’arrivée d’une ambulance.