Les détails de la panne d’électricité qui a touché RTL dimanche

Ce dimanche 17 avril, l’ensemble des programmes télé et radio du groupe RTL ont été lourdement impactés par une panne d’électricité qui a affecté le quartier de Schaerbeek, où se trouve le siège du groupe. Durant 1h30 environ, les différents programmes ont été interrompus à cause de ce problème. Par exemple, en télé, les portraits des agriculteurs de la nouvelle saison de l’« Amour est dans le pré » devaient initialement être diffusés, mais en raison du souci technique, la diffusion a été reportée à ce mercredi 20 avril.

Pour Ciné Télé Revue, le directeur de la communication de RTL, Philippe Jaumain, a évoqué les détails de ce problème. Il confirme que c’est bien une « coupure de courant électrique » qui a causé l’interruption des programmes en télé et en radio et que ce type d’incident « enclenche un séquençage de sécurisation du courant électrique à RTL House pour assurer la continuité de la diffusion et de la production » des contenus.