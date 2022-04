La RTBF a redémarré après une grosse panne de courant mais certains problèmes persistent

Une panne de courant a empêché la RTBF de diffuser normalement ses programmes, hier. Le Journal Télévisé de la mi-journée, présenté par Ophélie Fontana, s'est notamment arrêté brutalement. Les chaînes de La Une, Tipik et La Trois n'ont pas pu diffuser leurs programmes en direct. Ce matin, la RTBF redémarrait fragilement ses activités.

Ce jeudi matin, tant en télé qu'en radio, tout est relancé mais tout se fait « petit à petit ». Certains problèmes sont encore identifiés en interne. « Tout est sous contrôle mais toujours avec le back up du générateur de secours pour vérifier qu'on peut revenir à la situation d'avant la panne. »

Le service de communication nous indique que « tout est reconnecté depuis 22h32 exactement mais pas encore de manière suffisante ». « On a continué à faire fonctionner les générateurs de secours pendant la nuit pour assurer la stabilité des programmes diffusés. » La radio a repris ses activités hier à 17h30 et en télé, les programmes habituels ont été diffusés dès 19h30.

Le confort des travailleurs de la RTBF est, lui, encore impacté par la panne. Un contact à la RTBF nous indique qu'une partie des bâtiments est encore plongée dans le noir. Le chauffage ne fonctionne pas. « Tout n'est pas encore opérationnel en coulisses », nous dit-on. « On a privilégié l'info avant tout. Ca a toujours été notre priorité. On a toujours continué à faire de l'information même réduite, même si c'était plus compliqué. » Un rédémarrage complet des activités est espéré pour ce matin.