Bronzez malin!

Mais gare au soleil. S’il nous fait voir la vie avec bonheur, il n’est pas sans danger. Bien au contraire. Il peut causer des coups de soleil douloureux et de fortes brûlures. Il peut endommager les yeux. Il fait vieillir la peau et augmente les rides. il engendre des taches pigmentées et surtout cause des cancers de la peau… Cette dernière conséquence arrive bien plus souvent qu’on ne le croit. La Fondation contre le cancer vient de publier les résultats d’une étude qui montre que dans notre pays, ce type de cancer a explosé pour devenir le plus fréquent. C’est le seul et unique cancer qui a connu une augmentation aussi forte ces 20 dernières années puisqu’il représente 40 % de tous les cancers détectés aujourd’hui. Pas moins d’une personne sur 5 sera confrontée à un cancer de la peau avant l’âge de 75 ans!!

On frémit face à ces chiffres et on ne réagit pas seulement en conscientisant les dangers d’une exposition mais en adoptant les bonnes attitudes. La dernière enquête Ipsos menée il y a deux ans a montré que bien des Belges – surtout les plus de 45 ans et beaucoup moins les plus jeunes – sont conscients des risques encourus mais elle a également établi que bien des idées fausses persistent en matière de protection. Ainsi trop de personnes croient à tort qu’on peut préparer sa peau en s’offrant quelques séances de banc solaire ou qu’une bonne crème solaire à indice de protection élevé permet de rester plus longtemps au soleil. Ce n’est pas pour rien que le pourcentage de coups de soleil chez les adultes est très élevé et que les brûlures graves ont augmenté ces dernières années.

Voici donc quelques règles élémentaires pour bronzer malin :

Évitez les heures les plus chaudes. Entre les mois d’avril et de septembre, n’allez pas au soleil entre 12 et 15 heures. Durant ces heures, les rayons UVB qui constituent une petite partie du rayonnement ultraviolet sont surtout présents. Ces rayons endommagent la couche superficielle de la peau et provoquent des brûlures et des cancers. On note que les rayons UVA sont également nocifs. Constituant la partie la plus importante du rayonnement ultraviolet, ils pénètrent profondément dans la peau et peuvent occasionner des dommages jusque dans les couches profondes de la peau. Les UVA provoquent des brûlures, rides, taches cutanées, peau brune, lésions cutanées précancéreuses et cancers de la peau.

Soyez prudents au mois d’avril. Le soleil frappe déjà fort même si l’air est plus frais. De plus, après l’hiver, votre peau n’est pas encore habituée aux rayons.

N’hésitez pas à aller à l’ombre.

Soyez d’autant plus vigilants si vous êtes dans un endroit où le soleil se réfléchit : près d’une piscine, au bord de la plage, sur un bateau…,

Optez pour le tee-shirt, le chapeau et les lunettes de soleil. Ils protègent beaucoup mieux que la crème solaire.

Mettez de la crème solaire adaptée à la sensibilité de votre peau. Plus elle est claire, plus elle est sensible aux rayons UV qui sont responsables des coups de soleil et de certains cancers de la peau. En Belgique, la majorité des personnes ont une peau de phototype II, ce qui signifie qu’ils sont très sensibles aux coups de soleil et doivent se protéger.

Soyez généreux sur la quantité de crème solaire.

Renouvelez la couche de crème de solaire au moins toutes les deux heures en étant bien conscient que les crèmes n’offrent pas une protection solaire totale, même pour celles qui le prétendent.

Remettez de la crème solaire après avoir nagé ou transpiré. Vous vous séchez et vous remettez de la protection solaire.

Protégez absolument les enfants. S’ils ont moins d’un an, ne les exposez pas du tout au soleil et à partir d’un an, vous pouvez le faire mais en étant très prudent. Leur peau est plus mince et fragile que celle des adultes. Les rayons UV la traversent plus facilement et endommagent les cellules profondes. On sait aujourd’hui que les coups de soleil attrapés jeunes peuvent favoriser le développement d’un mélanome qui est la forme la plus agressive du cancer de la peau. Non traité, ce cancer de la peau fait rapidement des métastases.

Oubliez les bancs solaires. Par ailleurs, ils sont interdits aux personnes ayant moins de 18 ans.