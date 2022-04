Une petite phrase lâchée par un candidat de «Koh-Lanta» ne passe pas

Hier soir, dans « Koh-Lanta », les équipes se sont affrontées pour une épreuve de confort. Ce sont les rouges qui ont gagné. La récompense? Une grosse pièce de boeuf.

Fouzi, face caméra, a expliqué que si ça ne tenait qu'à lui, il aurait donné plus de nourriture aux hommes de son équipe qu'aux femmes. « C’est clair que si c’est moi qui décidais, j’aurai mis des plus grosses portions aux garçons et des plus petites aux filles parce qu’on a besoin de plus d’énergie pour carburer », a-t-il déclaré. « Malheureusement, on n’est pas sur un principe d’égalité mais d’équité. On s’est dit qu’on faisait tous la même chose, qu’on faisait tous les mêmes efforts. »