Sonja Delzongle: «J’ai une fascination pour tout ce qui est lié à la part sombre de l’être humain»

Au début de l’année 1999, Viktor Mendi, puissant homme d’affaires, s’écrase avec sa femme à bord d’un petit avion dans le massif du Mont-Perdu, dans les Pyrénées. Vingt-quatre ans plus tard, leur fils Antoine, ancien Chasseur alpin, s’installe dans la région en entrant à la gendarmerie du village d’origine de son père. La capitaine Elda Flores sent rapidement qu’il tente de trouver des réponses, en dissimulant ses motivations. La débâcle commence quand d’étranges et terribles événements s’enchaînent, que les cadavres s’amoncellent et que d’inavouables secrets sont déterrés.

Les mystères enfouis, c’est le bon terreau pour l’écriture d’un thriller ?