Quand Johnny Depp joue la carte de l’humour sur ses prises de drogues avec Marilyn Manson À contre-pied du premier procès à Londres, Johnny Depp a décidé de se permettre des traits d’humour et d’ironie lors des audiences au tribunal.

Isopix

Par la rédaction Publié le 23/04/2022 à 10:13 Temps de lecture: 2 min

La séance de vendredi lors du procès opposant Johnny Depp et Amber Heard a été le spectacle de quelques révélations, notamment sur la consommation de drogues de l’acteur. Les avocats d’Amber Heard ont mené un contre-interrogatoire pour remettre en question ce qui avait été énoncé les jours précédents. En cause hier, sa consommation en alcool et en drogues.

Les avocats ont mis en avant que l’acteur fréquentait Marilyn Manson et qu’ils avaient tous les deux consommé de la drogue ensemble. Pour rappel, Marilyn Manson est lui aussi sous le coup de plusieurs accusations pour viol et violences sur d’anciennes compagnes. Les avocats d’Amber Heard ont tenu à revenir sur le séjour en Australie. Le couple à l’époque, a connu plusieurs crises, c’est d’ailleurs lors de ce voyage que Johnny Depp a été blessé au doigt.

Les avocats ont alors demandé à l’acteur comment se passaient ces prises de drogues. « Nous avons bu ensemble, nous avons pris de la cocaïne ensemble peut-être deux fois », répond Johnny Depp et ajoute : « Une fois j’ai donné à Marilyn Manson une pilule pour qu’il arrête de parler autant ».

Un peu plus tard, les avocats ont montré une photo montrant sur une table basse, une démo de Keith Richards, une boîte en métal avec les initiales de l’acteur dessus mais surtout quatre lignes de poudre blanche. L’acteur est alors questionné sur la nature de cette poudre, qui selon lui est bien de la cocaïne. Il répond également que la boîte ne sert pas à transporter la cocaïne : « Selon mon expérience, la cocaïne est fournie dans des sachets en plastique. Si vous la mettez dans une boîte comme ça, il y a des chances que vous laissiez une longue ligne de cocaïne derrière vous en marchant dans la rue », assure-t-il avec ironie. La réponse n’a pas manqué de faire rire la salle.

Finalement, sur sa consommation d’alcool, les avocats demandent s’il arrivait à l’acteur de boire du whisky dès les matins, ce à quoi l’acteur répond : « Il n’y a pas d’heure pour l’happy hour, non ? ». Le procès doit encore continuer la semaine prochaine.