Un coureur nu effraie le quartier depuis trois ans: «Nous ne l’avons toujours pas attrapé»

Des patrouilles de police

Le conseil communal de Moorslede fait remonter que les « riverains n’osent plus utiliser cette piste cyclable récréative ». Le bourgmestre assure pourtant que des moyens ont été mis en place : « Nous surveillons. Des policiers en civil patrouillent et des drones ont déjà été déployés. Mais il n’y a aucune trace de l’exhibitionniste pour l’instant. Il se présente à des heures très régulières. En fait, nous ne savons pas non plus s’il s’agit d’une ou plusieurs personnes. L’identification est le plus gros problème ».