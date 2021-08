Des naturistes «hors de contrôle» selon des riverains

En Angleterre, les balades dans la forêt de Sherwood peuvent présenter leur lot de surprises. En effet, depuis quelque temps, les promeneurs sont de plus en plus confrontés à la présence des nudistes, venus eux aussi profiter d’une balade. Sauf que les riverains ont décidé de lancer une pétition pour demander l’intervention des autorités. La pétition vient d’un riverain, Robert Robinson.

Les plaintes sont de plus en plus nombreuses et les habitants près de la forêt commencent à se sentir intimidés et excédés. L’une d’entre eux explique ne plus vouloir faire son jogging à cause de la présence de ces personnes : « Ces derniers temps, les nudistes se promènent parfois en groupe atteignant douze hommes ». Elle assure aussi avoir vu « un homme nu dans les buissons en train de se faire du bien ».