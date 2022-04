Monaco: une photo pour faire taire la rumeur

Après ses officiels soucis de santé en Afrique du Sud, qui l’ont immobilisée là-bas pendant plus de six mois, son retour à Monaco avait été aussitôt suivi d’une période de convalescence dans une clinique privée en Suisse. Albert II confiait en effet que son épouse souffrait d’un « épuisement à la fois physique et émotionnel ». On apprenait que Charlène poursuivait sa convalescence en Principauté dès le 12 mars. Elle n’avait toutefois pas regagné le palais princier mais vivait plutôt à Roc Agel, le domaine de 56 hectares que possède le Prince sur les hauteurs de Monaco et où la petite famille avait passé les longs mois de confinement de 2020.

D’après le quotidien italien « Corriere della Sera », la Princesse, qui avait été aperçue à l’aéroport de Nice le 22 mars, s’était envolée à destination de l’île de Beauté selon les modalités prévues dans un pacte qu’elle aurait passé avec son époux, afin de pouvoir vivre un certain temps de son côté avant de reprendre ses engagements officiels. Cependant, à l’occasion de la fête de Pâques, tant le palais princier que la princesse Charlène ont diffusé sur leurs comptes Instagram des photos de famille rassurantes. On peut voir Albert et Charlène entourant le prince Jacques et la princesse Gabriella ainsi qu’un énorme lapin de Pâques. La petite famille assiste aussi à un office religieux en la Principauté. De quoi rassurer les Monégasques ou… à tout le moins faire taire momentanément les rumeurs.

