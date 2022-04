Le DJ d’Emmanuel Macron agite Twitter: qui est-il?

Avant l'arrivée d'Emmanuel Macron au Champ de Mars, un DJ a été chargé de combler l'attente. Il a notamment mis l'ambiance parmi les supporters du Président avec le titre « One more time » des Daft Punk, une chanson de circonstance puisque Macron rempile.

Sur Twitter, les internautes étaient nombreux à commenter sa prestation. « Le DJ, il joue One more time en mode la France est heureuse d'avoir Macron président encore une fois », pouvait-on lire. Ou encore: « Sur le Champ de Mars, en attendant Macron pour son discours de réélection, un DJ est en train de mixer des chansons en anglais de David Guetta et du Daft Punk, on se déhanche comme en boîte de nuit. On dira que je rouspète mais j'imaginais quelque chose de plus solennel. »