Les grands défis d’Emmanuel Macron

Sans trop de suspense, Emmanuel Macron est passé devant Marine Le Pen ce dimanche 24 avril à l’occasion du second tour de l’élection présidentielle française, avec un score de 58,5 % pour le chef de l’État sortant, contre 41,5 % pour la candidate d’extrême droite. Il rempile donc pour un second quinquennat à l’Élysée, ce que n’avait jamais réussi à faire auparavant un Président de la Ve République sans période de cohabitation. Mais s’il recueille une majorité chez les votants, Macron ne peut oublier qu’une bonne part d’entre eux lui a accordé son soutien par défaut, pour faire barrage à l’extrême droite. Il ne peut non plus oublier les 28,2 % de Français qui se sont abstenus d’aller voter, soit parce qu’ils n’ont pu se résoudre à soutenir l’un des deux candidats en lice, soit parce que le scrutin les indiffère, après cinq années d’une présidence qui ne les a pas convaincus.