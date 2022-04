Le prince Harry dépasse encore les bornes

La présence de Harry et Meghan aux Invictus Games, aux Pays-Bas, n’a pas convaincu les Britanniques. Il est vrai que le couple avait boudé, quelques jours plus tôt, le service religieux organisé en Angleterre en hommage au duc d’Édimbourg en prétextant une inquiétude au niveau de leur sécurité.

Dans la foulée, le duc de Sussex a de nouveau créé la polémique. En cause ? Les propos qu’il a tenus dans une interview accordée en exclusivité à la chaîne américaine NBC. Il est revenu sur sa rencontre express avec la Reine à Windsor. Une visite qui s’est déroulée dans le plus grand secret, quelques jours avant le séjour de Harry et Meghan aux Pays-Bas. « C’était tellement bien de la voir », a-t-il confié dans l’émission « Today Show ». « Elle est en grande forme, et elle a toujours ce génial sens de l’humour avec moi. » Avant d’ajouter : « Je m’assure qu’elle est protégée et bien entourée. »