L’incroyable histoire du «taliban de Roissy», piégé par sa belle-famille

Samedi 28 décembre 2002. Aéroport de Roissy Charles de Gaulle. Il est 14h45. Abderazak Besseghir, un jeune bagagiste de 27 ans d’origine algérienne, vient de terminer sa journée de travail, commencée à 6h30 du matin. Il traverse le parking en plein air, proche du terminal 2F et s’apprête à ouvrir la portière de sa Peugeot 206 lorsqu’une équipe de la police de l’air et des frontières surgit. Il est mis en état d’arrestation et on lui demande d’ouvrir son coffre immédiatement. Le jeune homme s’exécute et marque un temps d’arrêt et de surprise en apercevant un sac noir posé sur la roue de secours. À l’intérieur, les policiers découvrent un pistolet-mitrailleur Skorpio 9 mm et un revolver Colt 11.43. Les armes sont en parfait état et chargées.