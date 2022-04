Essai de la Nissan Ariya: le retour des électrons

Avec l’Ariya, Nissan va donc enfin lancer un modèle électrique dans l’air du temps. Le dernier modèle est en effet un SUV, segment toujours aussi tendance dans lequel les nouveaux modèles affluent chaque jour. L’Ariya est un grand bébé de 4,60 m de long. Il fait donc jeu égal avec le X-Trail dans la gamme mais, contrairement à ce dernier qui conserve un look très « carré » pour favoriser les aspects pratiques, le modèle électrique se fait nettement plus profilé. L’habitacle est à la même tendance « propre et nette ».