Air de familles: les bienfaits de la poésie

Aujourd’hui on sait que les bébés prématurés ont besoin d’entendre les voix de leurs parents pour grandir et se développer. En effet, même né trop tôt, un enfant n’oublie pas les bruits, les mélodies des voix familières qu’il entendait dans le ventre de sa mère. La musique, le chant, les comptines, la lecture sont donc proposés dans les services de néonatalogie afin d’apaiser les bébés prématurés et de leur permettre un meilleur développement. Quant à la poésie, elle peut aider les parents à identifier, comprendre et partager leurs émotions avec leur bébé. Elle les apaise eux aussi. Tout cela a un effet bénéfique sur le développement émotionnel, social, comportemental et cognitif de l’enfant. Des recherches effectuées ces dernières années ont en effet montré à quel point il était important pour un bébé prématuré d’avoir un lien émotionnel très fort avec ses parents.