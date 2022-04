Elon Musk en roue libre sur Twitter: «Je vais acheter Coca et remettre de la cocaïne dedans»

Selon le National Institute on Drug Abuse, la cocaïne était légale en 1885 lorsque John Pemberton, un pharmacien d'Atlanta, a inventé la première boisson estampillée Coca-Cola.

Un article du New York Times paru en 1988 au sujet de The Coca-Cola Company expliquait que la recette de base contenait de la cocaïne et qu'elle avait été éliminée dans les années 1900.