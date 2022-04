Jessica Watkins est la première femme noire à rejoindre l'ISS

Ce jeudi 28 avril 2022, Jessica Watkins est devenue la première femme noire à rejoindre la Station spatiale internationale après que la capsule Crew Dragon de Space X se soit arrimée à l’ISS (Station spatiale internationale).

Autrefois stagiaire à la Nasa, la femme de 33 ans fait désormais partie de la mission Crew 4 et rejoint ses compatriotes américains Kjell Lindgren, Bob Hines et l’Italienne Samantha Cristoforetti de l’Agence spatiale européenne. Leur séjour à bord de l’engin spatial international durera six mois et ils travailleront pour le projet Artemis, dont le but est de fouler à nouveau le sol lunaire à l’horizon 2025.