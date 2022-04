Un journaliste néerlandais avoue en pleine émission télé avoir abusé d’une femme inconsciente (vidéo)

Le choc aux Pays-Bas... Mardi 26 avril dans le talk-show Vandaag Inside, le journaliste sportif Johan Derksen a admis avoir abusé quand il avait la vingtaine d’une femme inconsciente en faisant usage d’une bougie. Bien qu’il dit être « mort de honte » en revenant sur cet épisode de sa vie, cela ne l’a pas empêché de raconter en détail la scène qu’il a vécue quand il avait 22 ans : « Nous étions sortis avec le gardien de but de Veendam et deux demoiselles. Elles étaient tellement ivres qu’elles vomissaient partout. Une jeune fille était allongée, inconsciente, sur un canapé. Il y avait une grosse bougie. Nous l’avons introduite et nous sommes partis ».

Johan Derksen poursuit et dit : « Aujourd’hui cela serait passible d’une peine de prison », et rajoute : « Ce sont des choses qui sont arrivées, nous avons tous commis des péchés de jeunesse. Je pense que chacun a eu ce genre d’aventures auxquelles, en y repensant, on se dit que ce n’était pas si chouette. Cela fait une grande différence si on a 73 ans ou si on en a 22 ».

Le lendemain, Johan Derksen est revenu dans le talk-show et a nuancé ses propos dits la veille : « Nous avons placé la bougie entre ses jambes mais je ne l’ai pas pénétrée » avec cet objet. « Mais cela reste barbare ». Il voulait, selon lui, expliquer que c’était une autre époque. Mais il ne cherche pas à s’excuser et ajoute qu’il a oublié le nom de la femme dont il est question. Selon lui, aux Pays-Bas, « il y a plein de gens hypocrites qui se sont mal comportés ».

Ces aveux ont fait réagir les gens aux Pays-Bas, dont notamment la chroniqueuse Roos Schlikker qui a annoncé sa démission de l’émission Vandaag Inside.