Diam’s fera son grand retour avec «Salam» au festival de Cannes

La rumeur courait depuis quelque temps : la chanteuse Diam’s, Mélanie Georgiades de son vrai nom, fera bien son grand retour au festival de Cannes le 17 mai prochain.

C’est par un documentaire autobiographique, « Salam », que le public renouera avec la rappeuse française. « Pendant des années, on a frappé à ma porte me demandant l'autorisation de mettre ma vie en scène, de la jouer, de l'interpréter », écrit la chanteuse sur Instagram. « Des demandes nombreuses de documentaires, de biopics, de séries n'ont cessé d'affluer. J'avais comme le sentiment que l'on me demandait de donner les clefs de ma vie pour que d'autres puissent en faire un film. »