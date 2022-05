Le mystère autour des enfants de Vladimir Poutine plane

En plus de ses deux filles nées d’une précédente union, le président russe aurait eu deux garçons avec sa compagne actuelle.

Nous sommes en 1985 lorsque Vladimir et Lioudmila Poutine accueillent leur premier enfant : Ekaterina. Un an plus tard, le couple donne naissance à Maria.

13 ans après l’élection de Vladimir Poutine en tant que président de Russie, le couple présidentiel annonce son divorce.