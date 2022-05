Une otarie s’invite dans la piscine d’un vacancier aux Galapagos (vidéo)

Alors qu’elle nageait dans la mer, une otarie a découvert la charmante piscine en bord de mer d’une famille de vacanciers. Une piscine dans laquelle l’animal n’a pas hésité une seconde avant de plonger. Après avoir fait un tour du bassin, l’otarie est ensuite sortie sans la moindre difficulté et s’est dirigée vers un homme confortablement installé dans une chaise longue.

De plus en plus inquiet par l’approche de l’otarie, l’homme s’est rapidement levé … et n’a eu d’autre choix que de reprendre son essuie de plage au dernier moment alors que l’otarie prenait place à son tour.