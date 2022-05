L’alibi douteux du principal suspect dans l’affaire Maddie McCann

Christian Brueckner, le principal suspect dans l'affaire Maddie McCann, a déclaré aux autorités qu'il se trouvait à des kilomètres du lieu où la fillette a été enlevée, le jour de sa disparition. Il dit avoir un alibi: il a expliqué aux enquêteurs qu'il faisait l'amour avec une femme dans sa camionnette et que cette femme était prête à témoigner en sa faveur.

Il affirme avoir ensuite conduit cette femme à l'aéroport de Faro. Le couple a été arrêté et photographié à un barrage de police, selon lui.

Les parents de l'enfant disparu espèrent savoir ce qui est arrivé à leur fille: "Madeleine sera toujours notre fille et un crime horrible a été commis. L'incertain rend fragile, la connaissance et les choses certaines rendent forts", confient Kate et Gerry McCann, qui n'ont jamais abandonné leur recherche de la vérité.