Voici la robe qui a particulièrement marqué le gala du Met (photos et vidéo)

Le gala du Metropolitan Museum of Art à New York est l’un des événements les plus attendus et glamours de l’année. La montée des marches est le moment incontournable de la soirée, synonyme de glamour et de faste, où il faut se faire remarquer. Les tenues des stars sont scrutées et photographiées sous toutes les coutures.

Si les tenues les plus extravagantes ont été dévoilées ce lundi 2 mai, la robe de Blake Lively semble avoir particulièrement marqué les observateurs. Signée Versace, elle met en avant « l’architecture de New York » et comporte plusieurs facettes, rapporte le HuffingtonPost. D’abord de couleur or rose cuivré, l a robe longue a dévoilé une traîne d’un bleu chatoyant.