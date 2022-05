L’étonnant bijou porté par Stromae au gala du Met (vidéo)

Ce lundi 2 mai avait lieu le célèbre gala du Met à New York. L’occasion pour les plus grandes stars de défiler et de s’afficher dans des tenues incroyables. Cette année, l’incontournable soirée de collecte de fonds avait pour thème « Gilded Glamour », en référence à l'âge d'or américain de la fin du XIXe siècle.

Au milieu des centaines de célébrités internationales se trouvait un compatriote belge, le chanteur Stromae. « Honoré » d’être là pour la première fois, il portait pour l’occasion un bijou particulier. En effet, son costume était rehaussé d’une lavallière sertie de diamants de Cartier, datant de 1906, comme il l’a expliqué, rapporte RTL : « Cela fait bizarre d'être ici. C'est la première fois. En plus, je porte un bijou de Cartier qui date de 1906 et un costume Mosaert, designé par Coralie Barbier (sa femme, ndlr). Et donc voilà, je suis honoré d'être ici. On s'est inspiré de cette période-là pour créer cette tenue et la coiffure aussi. »