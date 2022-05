La disparition d’Agnès Le Roux

Une riche et belle héritière s’évapore à l’âge de 29 ans. Une énigme « à la Dallas » en pleine guerre des casinos.

Il s’agit de l’un des plus grands mystères criminels de ces 30 dernières années : à l’automne 1977, alors que la guerre des casinos fait rage à Nice, une jeune héritière s’évapore. Aucun élément matériel n’a démontré sa mort. On ne retrouvera jamais la moindre trace de cette jolie brune un peu fantasque, parfois suicidaire et très amoureuse d’un avocat à la réputation sulfureuse…