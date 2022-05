Les scandales derrière les dorures de Buckingham

Le livre « The Palace Papers » révèle les détails croustillants des incidents royaux britanniques des 25 dernières années. Et tout le monde en prend pour son grade.

Comment la famille royale britannique a-t-elle tenté de se réinventer après la mort de la princesse Diana ? Le livre « The Palace Papers » vient de sortir aux États-Unis et raconte les secrets récents de la famille royale la plus glamour et la plus scrutée au monde. Au programme : un enchaînement d’indiscrétions inédites sur les scandales, les histoires d’amour, les jeux de pouvoir et les trahisons qui ont secoué la monarchie au cours des vingt-cinq dernières années.

« The Palace Papers », épais de 592 pages, est signé Tina Brown, journaliste américano-britannique de 68 ans, ancienne rédactrice en chef de « Vanity Fair », « Tatler » et « The New Yorker ». Son récit s’appuie sur ses propres connaissances du sujet, sur les tuyaux des journalistes d’investigation qu’elle côtoie depuis des années, mais surtout sur 120 sources proches de la famille royale britannique, qu’elle a suivies et interviewées pendant deux ans. Personne n’est épargné ! Morceaux choisis.