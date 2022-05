Héritage: comment éviter les pièges et préparer sa succession

On vous souhaite de rester en vie le plus longtemps possible, évidemment, mais, on vous l’annonce, vous n’êtes pas éternel… Et il est peut-être l’heure, à tête reposée, de préparer votre succession, de vérifier qui seront vos héritiers et de voir dans quelles circonstances ils hériteront de vous. Cela vous convient-il, ou voulez-vous modifier cette situation ? C’est l’occasion aussi, si vous le souhaitez, d’anticiper votre succession et souvent faire au passage de solides économies en matière de taxes. En général, retenez qu’à Bruxelles et en Wallonie, les droits de succession se chiffrent entre 3 et 30 % selon la somme, pour les héritiers en ligne directe, mais peuvent grimper jusqu’à 70 % pour les neveux et nièces ou 80 % pour les amis. À méditer.