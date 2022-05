Les parents de Natacha témoignent: «Nous nous battrons jusqu’au bout pour elle»

Sabine et Eric de Crombrugghe sont épuisés, physiquement et psychologiquement. Depuis le 24 janvier 2022, le temps s’est arrêté. Leur quotidien se résume à cette quête effrénée : retrouver « Nat », disparue du côté de Cabanaconde, bourgade de 1.500 habitants, perchée à plus de 3.200 mètres d’altitude dans les Andes péruviennes. Ce village sert de point de départ aux treks qui se perdent dans le canyon de Colca, l’un des plus profonds du monde. Les baroudeurs internationaux y côtoient une population rurale ancrée dans ses traditions.