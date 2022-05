Les USA envisage de ne plus autoriser l’avortement: Whoopi Goldberg, qui a avorté illégalement à l’âge de 14 ans, bouleversée (vidéo)

Whoopi Goldberg a livré un monologue poignant dans l'émission The View, qu'elle coanime. L'actrice de 66 ans a réagi au projet de la Cour suprême des Etats-Unis qui annulerait la légalisation de l'avortement. Whoopi Goldberg avait déjà évoqué l'avortement illégal qu'elle avait subi à l'âge de 14 ans.

« Je n'ai parlé de ma grossesse à personne. J'ai paniqué. J'étais assise dans des bains chauds. Je buvais des concotions étranges, à base de Clorox, l'alcool, de bicarbonate de soude et une sorte de crème. On mélangeait le tout. Je suis tombée violemment malade », racontait-elle en 1991 dans un essai sur l'avortement. « A cette époque, j'avais plus peur de devoir expliquer à qui que ce soit ce qui n'allait pas que d'aller dans un parc avec un cintre », écrivait-elle.

Hier, dans The View, le souvenir de ce moment douloureux était encore vivace. Dans la vidéo ci-dessus (à partir de 8 minutes), Whoopi Goldberg confie : « Tout le monde veut me dire ce que je dois faire. C'est mon corps. Mon médecin, moi, mon enfant, voilà qui sont ceux qui prennent la décision. Les femmes, quand elles décident que quelque chose ne leur convient pas, prennent les choses en main. Nous en avions assez de voir des femmes se faire avorter dans les toilettes publiques parce qu'il n'y avait aucun endroit sûr, aucun endroit propre où aller. » Et de s'énerver: « Ce n'est pas une question religieuse, c'est une question d'humanité. » Elle a ajouté: « Avorter est une décision difficile, terrible que les gens prennent. »