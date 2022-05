«Koh-Lanta»: cette conversation entre deux candidats coupée au montage

Yannick et Fouzi ont été les premiers éliminés de l’épreuve, récoltant au passage une voix contre eux au conseil. C’est finalement François qui a gagné le jeu, et a proposé à Ambre de l’accompagner pour profiter de la récompense.

L’immunité

Le lendemain, place à l’épreuve d’immunité : celle des grappins, où les aventuriers doivent récupérer trois palets placés sur le sable, à plusieurs mètres d’eux. Et Denis Brogniart a annoncé d’entrée de jeu qu’elle était éliminatoire !

Coup dur pour Pauline, qui termine dernière de l’épreuve, remportée à nouveau par son ami François. Depuis le début de l’aventure, ces deux candidats se sont bien entendus. Notamment à cause d’un détail particulier, a révélé Pauline à Télé-Loisirs, au lendemain de son élimination. Ils ont conclu une sorte d’accord lors des premiers jours de ce « Koh-Lanta », alliance qui n’a jamais été montrée au montage de l’émission.

Une discussion coupée au montage

Pauline, qui a récupéré dès le premier conseil, un bracelet noir suite à l’élimination de Lili (première candidate à avoir quitté le jeu), a directement été discuté stratégie avec François à ce moment-là. « Quand j’ai récupéré ce bracelet, je me suis dit que je n’avais plus rien à perdre », raconte-elle à nos confrères français, avant de poursuivre : « J’ai tout de suite senti que le plus influent dans l’équipe des Verts (leur équipe à tous les deux, ndlr), c’était François. Il y a eu des discussions avec lui, et je lui avais dit que si jamais je sortais du jeu, c’était lui qui récolterait le bracelet. Vu qu’il avait un pouvoir de persuasion assez fort au sein du groupe, cela pouvait me protéger ». Et François avait marqué son accord, disant à Pauline qu’elle avait « raison à 100 % » et qu’il ferait la même chose à sa place.

Une conversation qui n’a pas été diffusée à l’écran, mais qui a sans doute eu une influence sur le parcours de la jeune responsable communication de 24 ans.