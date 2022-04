«Koh-Lanta»: cette dispute non diffusée sur TF1 qui concerne les deux éliminés (vidéo) La fameuse affaire des chaussures d’Olga est revenue sur le devant de la scène. Les deux éliminés de ce mardi 26 avril ont tenu à réagir à la polémique.

TF1

Par la rédaction Publié le 27/04/2022 à 13:58 Temps de lecture: 3 min

L’épisode de ce mardi 26 avril regorgeait de surprises, avec le dénouement du conseil des ambassadeurs, en marge de la réunification. Mais aussi avec une élimination surprise. Au final, ce sont Setha et Colin qui ont dû dire adieu à leur aventure. Tous deux ont été poussés vers la sortie, et le moins que l’on puisse dire, c’est que ces deux-là ne s’apprécient pas forcément. Il faut dire que Colin a éliminé Setha, sa coéquipière, aux ambassadeurs ! Avant de payer au prix le plus cher cette trahison, donc. Tout cela s’est passé face aux caméras. Mais une autre embrouille n’a pas été diffusée par TF1. Dans ce « Koh-Lanta, le totem maudit », l’histoire des chaussures perdues avait fait grand bruit. Les souliers d’Olga avaient disparu avec les flots déchaînés de l’océan. Résultat, Olga avait pleuré car cette paire lui rappelait ses proches restés au bercail. Il y a deux semaines, Colin était revenu sur cette affaire lors d’un live Instagram, en marge de l’élimination de son alliée Alexandra, comme le signale « Sudinfo » : « Setha invente des histoires sur le camp pour créer des embrouilles inutiles. »

À lire aussi Une petite phrase lâchée par un candidat de «Koh-Lanta» ne passe pas Setha a tenu à réagir, auprès de « Purepeople » : « En fait, il parle de quand j’ai voulu jeter un froid sur la relation entre Olga et Alexandra. Je voulais diviser les ex-bleus de manière stratégique, pas faire la guerre. C’était quand Olga avait perdu ses chaussures. Alexandra avait fait une remarque et je l’ai accentuée, exagérée pour faire croire que la remarque était méchante. Au final, elles en ont parlé entre elles et deux jours après elles sont venues me voir et ça a un peu pété. »