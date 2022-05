En plein spectacle, l’humoriste Dave Chappelle est agressé sur scène (vidéo)

D’après les images diffusées par les spectateurs sur Twitter, l’agresseur s’est jeté sur Dave Chappelle et les deux hommes se sont retrouvés par terre. Rapidement, les responsables de la sécurité se sont précipités sur scène pour neutraliser l’individu et s’assurer que l’humoriste n’avait rien.

Dave Chappelle a été victime d’une agression alors qu’il se produisait au Hollywood Bowl de Los Angeles mardi, dans le cadre du festival « Netflix is a joke ». En effet, une personne dont l’identité n’a pas été révélée est subitement montée sur scène pendant le spectacle de l’humoriste et s’en est pris à lui.

Selon le Hollywood Reporter, Chris Rock, qui a reçu une gifle de la part de Will Smith aux Oscars, se trouvait dans la salle et est monté sur scène pour demander ironiquement à Dave Chappelle si son agresseur n’était pas Will Smith.

Aucune communication officielle de la police n’a été faite suite à l’incident. Mais des images supposées de l’agresseur circulent sur les réseaux sociaux, et le montrant avec un bras tordu, sur une civière, en train d’être embarqué dans une ambulance.