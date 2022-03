Ce canular de François Pirette sur scène passe mal: «J’étais en rage»

Le 24 mars, François Pirette était sur scène à Liège, à la Comédie en île, pour un spectacle en petit comité. Et dans le but de varier un peu sa représentation, l’humoriste avait décidé de revenir à une de ses vieilles passions : les canulars téléphoniques. Il avait donc prévu d’appeler au hasard une personne – qui ne se trouvait évidemment pas dans la salle – pendant son spectacle, afin de la piéger.

Ni une, ni deux, l’humoriste décide qu’il appellera cette Liégeoise qui cherche son chat durant son one-man-show. La dame, elle, raconte à nos confrères avoir reçu un appel jeudi soir vers 19h d’une personne ayant retrouvé son chat. « Sa maman l’aurait pris en charge. Elle doit nous contacter un peu plus tard », raconte la victime du canular.

Une mauvaise surprise

La « maman » en question appelle alors vers 22h30, et réclame 7.000 euros en échange de l’animal. « Je l’ai identifiée comme étant une dame âgée, qui tenait des propos peu cohérents. Je me suis dit qu’il s’agissait d’une personne sénile et qu’il fallait que j’aie au plus vite l’adresse pour pouvoir aller rechercher mon chat », détaille la maîtresse du petit chat. Elle se rend donc directement au lieu de rendez-vous donné par la vieille dame.

Et là, surprise ! En arrivant sur place, la victime et son compagnon sont emmenés… dans la salle de la Comédie en île, par une personne se présentant comme quelqu’un qui doit les conduire vers la vieille dame qui a recueilli le chat. Sur scène, Pirette les attend, et ses équipes leur demandent de rester jusqu’à la fin du spectacle. Mais pour les deux Liégeois, c’est hors de question. La victime était « sidérée » par une telle blague de mauvais goût : « Je me suis sentie humiliée. J’étais en rage. Nous recherchions notre chat depuis plusieurs jours, ça a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase ».