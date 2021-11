François Pirette présente sa nouvelle émission, «Mad in Belgium» sur RTL-TVI

Ce soir, François Pirette fait son grand retour à la télévision après avoir été absent depuis janvier dernier. L’humoriste va tester pendant trois soirées les dimanches, un nouveau concept qu’il souhaiterait bien faire perdurer avec d’autres artistes. François Pirette voulait un rendez-vous plus court pour en faire un espace de spectacle et peut-être aussi le voir évoluer en « comedy club ». Pour le moment, trois émissions ont été enregistrées avec un public qui seront diffusées les dimanches 28 novembre et le 5 et 12 décembre sur RTL-TVI à 19h50.

Ouvert pour d’autres artistes

François Pirette veut de l’humour dans « Mad in Belgium », un jeu de mot avec « Made in Belgium ». Il partage dans une interview à l’Avenir, qu’il souhaitait faire participer d’autres artistes. Ensuite, fini les prime de 1h40, le format durera entre 40 et 50 minutes. « Si on ramène le format à 40 minutes, je me sens beaucoup plus motivé. C’est plus dynamique. Et puis je crois qu’il faut ouvrir la fenêtre à plein de gens… Mad in Belgium n’est donc pas un titre de spectacle, mais c’est une opportunité que je rêve de pouvoir ouvrir aux autres », déclare-t-il à l’Avenir et ajoute : « On se trouve dans une formule beaucoup plus intimiste, beaucoup plus brute, beaucoup plus rock’n’roll. Tout est resté installé et d’autres y ont joué depuis ».