Six choses à savoir sur Johnny Depp

1. Le grand déballage

Depuis le 11 avril, au palais de justice de Fairfax, près de Washington, le procès entre Johnny Depp et son ex-épouse Amber Heard bat son plein, captivant les États-Unis. Des chaînes de télé diffusent ce procès en direct. Mariés de 2015 à 2017, les anciens conjoints s’accusent mutuellement de violences et de diffamation. Johnny Depp (58 ans) poursuit Amber Heard (36) pour l’avoir accusé de violences conjugales. Il lui réclame 50 millions de dollars. Amber Heard exige de son côté 100 millions de dollars, pour violences physiques et sexuelles.