Franck Dubosc en papa dépassé dans «10 jours sans maman»

Directeur des ressources humaines d’un grand magasin de bricolage situé dans la région de Grasse, Antoine est marié à Isabelle, avocate ayant mis sa carrière en veilleuse afin de privilégier l’éducation de leurs quatre enfants. Le train-train de la vie quotidienne échappe totalement au papa, trop préoccupé par son métier et la perspective de plus en plus imminente de devenir le directeur de l’établissement. Harassée par l’attitude obsédée de son homme, Isabelle décide de prendre quelques jours de vacances avec sa sœur, laissant à Antoine le soin de gérer la maison et les enfants, en réponse à un pari lancé par l’intéressé lui-même ! Et tout se complique rapidement lorsque la nounou habituelle est victime d’un accident domestique. Sorti en février 2020, soit peu avant la fermeture des salles imposée par la pandémie, « 10 jours sans maman » est le remake d’un film argentin ayant obtenu un énorme succès dans toute l’Amérique du Sud.