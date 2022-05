Amber Heard raconte la première fois que Johnny Depp l’a frappée: «J’ai cru qu’il plaisantait, j’ai continué à rire» (vidéo)

« J'ai ri parce que je pensais qu'il plaisantait. Et il m'a giflée. J'ai ri parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Je me suis dit: Ca doit être une blague. Je ne savais pas ce qui se passait. Je l'ai juste regardé fixement, en riant, pensant qu'il allait se mettre à rire aussi en me disant que c'était une blague. Mais il ne l'a pas fait. »

Elle dit qu'il l'a frappée une deuxième fois après l'avoir traitée de « funny bitch ». « C'était clair que ce n'était plus une blague. Vous pensez que vous pourriez réagir mais moi, en tant que femme, je n'avais jamais été frappée comme ça. » Amber pensait : « Je suis une adulte, je suis assise à côté de l'homme que j'aime et il m'a giflée sans raison. »

Il l’a frappée une fois de plus, plus fort : « Je suis tombée sur le tapis »

Elle confie que Johnny l'a frappée « une fois de plus, fort ». Avec émotion, elle raconte être « tombée sur le tapis ». « J'aurais tellement aimé qu'il dise qu'il plaisantait. Parce que ça ne m'a pas fait mal physiquement. Je ne voulais pas que ça soit la réalité. Je sais qu'on ne se remet pas de ça. Je ne suis pas idiote. Tu ne peux pas frapper une femme, tu ne peux pas frapper un homme. On ne peut frapper personne. »

En larmes, elle explique: « Je savais que c'était mal. Je savais que je devais le quitter. Et c'est ce qui m'a brisé le coeur. J'aimerais pouvoir dire ici que je me suis levée et que je suis sortie de cette maison, que je me suis défendue. »

Amber se rappelle avoir que Johnny Depp s'est mis à pleurer. Il l'a suppliée à genoux. « Je ne ferai plus jamais ça », répétait-il, en s'excusant.