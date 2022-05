Une femme sur le point d’être enterrée se réveille dans son cercueil

Alors que le cercueil dans lequel se trouvait Rosa arrivait au cimetière, la jeune femme s’est réveillée et a frappé sur le couvercle du caisson. Le cercueil a alors été ouvert, et les proches ont découvert, stupéfaits, Rosa, les yeux grands ouverts.

Le gardien du cimetière a directement appelé la police, et Rosa a été emmenée à l’hôpital. Elle montrait des signes vitaux très faibles, et a été placée sous assistance respiratoire. Malheureusement, son état était trop mauvais et elle est finalement est décédée (réellement) quelques heures plus tard.

Pour la famille de la jeune femme, ce qu’il s’est passé est inacceptable. « Nous voulons savoir pourquoi ma nièce a réagi hier, alors que nous l’emmenions pour être enterrée », a réclamé une tante de Rosa, furieuse.