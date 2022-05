Un résident de maison de repos embarqué vivant par erreur dans un corbillard à Shanghai (vidéo)

Une drôle de scène, filmée à Shanghai, fait le tour des réseaux sociaux. On y voit trois personnes, dans la cour d’une maison de retraite, ressortir un corps, placé dans un sac mortuaire, d’un corbillard où il vient d’être embarqué.

Directement, une des personnes, membre du service de pompes funèbres, ouvre le sac mortuaire et semble montrer aux deux autres, un autre employé de l’entreprise et apparemment un soignant de la maison de repos, que quelque chose cloche. Ensuite, les trois personnes s’éloignent du corps et ont une discussion assez animée.