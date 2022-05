Gérard Butler sait où il va

Les temps sont durs pour Mike Banning, considéré par le Président des États-Unis, Alan Trumbull, comme le seul collaborateur auquel il accorde une confiance totale. Souffrant de migraines, d’insomnies et de maux de tête récurrents, il tente de se soigner mais cache son état de santé à tout son entourage. Alors qu’il accompagne le Président à une banale partie de pêche, une attaque de drones épargne miraculeusement le chef d’État et Mike, alors que tout le reste de l’équipe de protection est éliminé. Ce qui fait aussitôt de lui le suspect numéro un. Traqué par le FBI, Mike se retrouve seul à devoir prouver son innocence et démasquer les vrais coupables. Troisième volet de la « saga des chutes », celle du « Président » suit chronologiquement celles « de la Maison-Blanche » et « de Londres », dont l’instigateur n’est autre que Gerard Butler.