Toujours sur les rings à bientôt 76 ans

Un documentaire sur Stallone ? Bof… Qui n’a jamais vu « Rocky », qui n’a fait que raconter sa vie, du moins jusqu’à ce milieu des années 70 qui l’ont vu sortir d’un anonymat auquel il semblait irrémédiablement condamné ? Le documentaire de Clélia Cohen et Antoine Coursat que diffuse ce soir Arte recadre l’homme, l’acteur, le scénariste, le réalisateur et même le « héros des années 80 » de toute la nation américaine sous la coupe de Ronald Reagan, son plus grand fan. « Scénariste doué mais acteur complexé, il aura créé deux des héros parmi les plus célèbres de l’histoire du cinéma », introduit un montage de moins d’une heure fait d’images et d’interviews d’époque ou plus récentes, ainsi que d’extraits de films bien sûr. Le plus frappant chez lui, c’est justement la façon dont il se confond avec « Rocky » et « Rambo ». Cette âme sensible dans un corps de brute aurait dû être engloutie avec le passage au XXIe siècle. Mais il est toujours bien là.