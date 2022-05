Amber Heard raconte à la barre les «beuveries» et scènes de violence avec Johnny Depp Amber Heard a continué jeudi à détailler les multiples épisodes de violences qu’elle impute à son ex-époux Johnny Depp, qui la poursuit pour diffamation, lors d’une audience perturbée par les constantes objections des avocats de l’acteur américain.

Par AFP Publié le 5/05/2022 à 21:07 Temps de lecture: 4 min

La comédienne de 36 ans avait commencé mercredi au tribunal de Fairfax, aux Etats-Unis, à raconter avec émotion sa rencontre en 2009 avec la star de « Pirates des Caraïbes », puis leur idylle qui s’était rapidement transformée en disputes répétées, alimentées selon elle par la consommation de drogues et d’alcool.

Elle a poursuivi jeudi, malgré les multiples objections et interruptions de l’équipe d’avocats de Johnny Depp, plus agressifs après avoir fait preuve de retenue la veille, ce qui a eu le don d’énerver la juge Penney Azcarate.

Imperturbable, Amber Heard a continué à raconter sa relation jugée toxique avec son ex-époux, qui alternait selon elle marques d’amour et crises de jalousie culminant par des coups.

« Je me sentais comme la femme la plus chanceuse du monde », a-t-elle dit à propos du moment où son père lui a révélé que Johnny Depp lui avait demandé la permission de l’épouser, en septembre 2013, et elle a « pleuré » de joie quand il lui a demandé sa main.

Négociations

Mais elle a aussi détaillé avec émotion les fréquentes journées entières de « beuverie » de Johnny Depp, qui perturbaient son travail d’acteur, ou la « haine » de celui-ci pour l’acteur James Franco, qu’il soupçonnait d’avoir eu une liaison avec Amber Heard sur le tournage d’un film en mai 2014.

Elle a par ailleurs assuré avoir été frappée à cette période « pour la première fois devant quelqu’un d’autre » par Johnny Depp, sous l’emprise de cannabis et d’alcool dans un avion privé entre Boston et Los Angeles.

« Il m’a frappée dans le dos, personne n’a rien dit, personne n’a rien fait », a-t-elle lancé en référence aux gardes du corps et aux accompagnateurs de la star à bord de l’appareil.

Après cet épisode, Johnny Depp s’était excusé et avait débuté un programme de désintoxication puis une cure sur son île privée aux Bahamas, a-t-elle relaté.

« Il a dit que le monstre ne reviendrait jamais, je pensais que les choses allaient changer. »

Mais la cure ne fonctionne finalement pas.

Elle a aussi témoigné avoir négocié avec Johnny Depp - pour éviter les conflits - les conditions de tournage du film « Magic Mike », qui raconte l’histoire d’un groupe de strip-teaseurs : « Je n’allais pas jouer un personnage érotisé, peu ou pas de maquillage, pas de vêtements sexy, pas de scène de baiser, pas de scène de sexe… »

« Excuses typiques »

Amber Heard a commenté plusieurs échanges par SMS avec Johnny Depp datant de fin 2014. Dans l’un d’eux, il regrette d’être un « sauvage » et que « le diable (soit) tout autour » de lui.

« C’était ses excuses typiques quand il allait trop loin, physiquement », a-t-elle expliqué.

En décembre 2014, « on se disait mutuellement des choses horribles et, malheureusement, quand Johnny se mettait à me frapper, il avait l’avantage », a-t-elle dit.

Johnny Depp, 58 ans, a parfois réagi jeudi en faisant « non » de la tête ou en chuchotant avec son avocat. Comme depuis le début du procès, il a évité au maximum le regard d’Amber Heard.

Il réclame 50 millions de dollars de dommages-intérêts à son ex-femme, qu’il accuse d’avoir ruiné sa réputation et sa carrière en écrivant en décembre 2018 une tribune dans le Washington Post. Elle y affirmait avoir été victime de violences conjugales en 2016, sans toutefois citer son ancien mari.

L’acteur, qui a témoigné pendant quatre jours fin avril, nie avoir jamais levé la main sur Amber Heard et assure que c’était elle qui était violente. Il a admis une consommation importante de drogues et d’alcool, qu’il affirme avoir contrôlé la plupart du temps.

L’actrice, notamment à l’affiche de « Justice League » et d’« Aquaman », a contre-attaqué et réclame 100 millions de dollars.

Elle affirme avoir subi « des violences physiques et des agressions » avant et pendant leur mariage tumultueux qui n’a duré que deux ans, de 2015 à 2017.

En mai 2016, Amber Heard avait poursuivi son mari en justice pour violences conjugales avant d’abandonner ces charges lors de la procédure de divorce.